مسحة إيجابية.. عزل أوباميانج وليمينا والمدرب المساعد في معسكر الجابون

قال بابلو نجوما المتحدث باسم الاتحاد الجابوني لكرة القدم إن نتيجة مسحة ثلاثي المنتخب أثبتت إصابتهم جميعا بفيروس كورونا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وذكر نجوما في تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com أن الثلاثي المكون من بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وماريو ليمينا لاعب وسط نيس والمدرب المساعد للمنتخب يالا أنسيت أتت إيجابية.

بذلك يستمر أوباميانج وليمينا وأنسيت في العزل الاضطراري، والذي لجأوا إليه بالأمس.

وكان نجوما قد كشف بالأمس عن إصابة أوباميانج وليمينا وفقا للفحص السريع الذي خضعت له البعثة لدى وصولها إلى الكاميرون، على هامش إنهاء الإجراءات.

ويلعب منتخب الجابون ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا مع المغرب وغانا وجزر القمر.