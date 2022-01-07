مصدر بـ الإسماعيلي يكشف لـ في الجول خطة مواصلة تدعيم الفريق بالميركاتو الشتوي

أوضح مصدر بنادي الإسماعيلي خطة النادي لمواصلة تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نتفاوض حاليا مع لاعب إيفوارى يلعب فى بيلاروسيا وآخر أرجنتينى وذلك لتدعيم الجانب الهجومي".

وضم الإسماعيلي المهاجم الجامبي سايكو كونتيه قادما من السكة الحديد، والمهاجم البوليفي كارميلو ألجارناز.

وأضاف المصدر "يأتي ذلك بجانب استكمال التفاوض مع الجزائرى رضا بن سايح مهاجم شبيبة القبائل الذى انتهينا من كل بنود الاتفاق معه ولا يتبقى إلا أن ينهي بنفسه ارتباطه بناديه الجزائري".

ويلعب رضا بن سايح لصالح صفوف شبيبة القبائل منذ صيف 2019.

وخاض بن سايح 9 مباريات مع شبيبة القبائل في الدوري الجزائري هذا الموسم وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وأتم "نبحث ضم ظهير أيسر لتدعيم هذا المركز طبقا لما حدده المدير الفنى للفريق خوان براون ولم نستقر عليه حتى الآن".

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى بجوار أندية الأهلي وسموحة والجونة والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية من كأس الرابطة يوم الخميس المقبل.