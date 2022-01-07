مصيلحي يعلن عبر في الجول موعد انضمام نصيب وشبانة لتدريبات الاتحاد

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ضم صفقتين لتدعيم دفاع الفريق.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع عبد الله نصيب ظهير أيسر منتخب الأردن لمدة موسمين ونصف، وانضم أمس للتدريبات".

وأضاف "وسينضم محمود شبانة لتدريبات زعيم الثغر غدا السبت".

وكان شبانة قد أعلن انتقاله لصفوف الاتحاد في وقت سابق عبر FilGoal.com: "وقعت عقدا مع الاتحاد السكندري لستة أشهر فقط، خرجت للمشاركة في المباريات وسأعود في نهاية الموسم لبيتي الزمالك".

وواصل "أمنية حياتي كانت المشاركة مع الزمالك الموسم الحالي ولكنها ستتحقق الموسم المقبل وأبلغت الزمالك بخطوتي".

وسيلعب الاتحاد في كأس الرابطة ضد بيراميدز والمصري وايسترن كومباني ومصر للمقاصة وفيوتشر.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 12 نقطة.