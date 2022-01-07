منافس مصر - إصابة قائد غينيا بيساو بفيروس كورونا

أعلن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم عن إصابة قائد المنتخب وحارس مرماه جوناس مينديش بفيروس كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك خلال تواجده في الكاميرون مع منتخب بلاده استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وخضع لاعبو غينيا بيساو لفحص سريع للكشف عن فيروس كورونا حين وصلت البعثة قبل يومين إلى مطار ياوندي، وأظهرت عينة مينديش الأولى نتيجة "إيجابية زائفة" ولذلك تم وضعه في العزل الاحترازي.

وخضع مينديش أمس لاختبار إضافي، وتم أخذ العينات لتعلن النتائج إصابته بالفيروس اليوم، الجمعة 7 يناير، وفقا لبيان صادر عن معمل التحاليل.

وبناء عليه، سيضطر قائد منتخب غينيا بيساو للبقاء في العزل لمدة 4 أيام على الأقل، قبل أن يُعاد فحصه مرة أخرى.

وفيما يخص حالته البدنية، فإن الحارس لا يظهر عليه أي أعراض، وسيواصل العمل التدريبي في العزل تحت إشراف مدرب الحراس.

يذكر أن منتخب غينيا بيساو يلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات مصر ونيجيريا والسودان.