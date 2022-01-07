تشافي يكشف كواليس رحيل كوتينيو وموقف فاتي من مواجهة ريال مدريد

طمأن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة جماهير الفريق بشأن حالة العديد من اللاعبين، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني.

وقال تشافي: "أنسو فاتي بخير. لا أعتقد أنه سيلعب غدا، ولن نضغط عليه، ولكن سيكون جاهزا للسوبر الإسباني".

وأضاف "عبد الصمد الزلزولي خرج بمسحة سلبية، وسيكون ضمن قائمة الفريق لمباراة غرناطة".

وتابع "نتطلع لجاهزية الجميع في السوبر. اليوم استعدنا كل المتاحين باستثناء المصابين بفيروس كورونا، وفيليبي كوتينيو الذي انتقل إلى أستون فيلا".

وعن رحيل كوتينيو قال تشافي: "لقد أراد الرحيل لأنه يريد الحصول على المزيد من الدقائق، كما أننا مجبرون على خفض الرواتب".

وعن تسجيل فيران توريس في صفوف الفريق أوضح المدرب "نأمل أن نتمكن من ذلك ولكنه لن يلعب غدا في كل الأحوال. ماتيو أليماني (المدير الرياضي) يعمل جاهدا لتخفيض الرواتب".

وتابع "من المهم أن نتمكن من تسجيل جافي ونيكو كلاعبين في الفريق الأول، فليس من المنطقي استمرارهما في الفريق الثاني، ولكن الأمر يتعلق بالرواتب أيضا".

أما عن عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي قال تشافي: "لقد لعب المباراة الماضية ولم يبدأ أساسيا لأنه عاد لتوه من إصابته بفيروس كورونا. لن أتحدث عن أي أمور أخرى، فهو يملك الجودة ويصنع الفارق".

وعن مباراة السوبر التي سيواجه خلالها الغريم ريال مدريد قال المدرب الكتالوني: "أريد أن أؤمن دائما بقدرتنا على الفوز ضد أي فريق. قلت ذلك أمام بايرن ميونيخ وأمام إشبيلية وريال بيتيس. أتطلع لمنافسة كل الفرق، ونحن على الطريق الصحيح".

أما عن حظوظ الفريق في التتويج بالليجا أوضح تشافي "نأمل في ذلك. حين تسلمت الأمور لم نكن في أفضل وضع على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، ولكن الأمور تتحسن الآن".

أخيرا عن حالة ممفيس ديباي أوضح المدرب "إنه بخير. إصابته ليست خطيرة، وإذا كانت الأمور جيدة سيتواجد في قائمة الفريق غدا".