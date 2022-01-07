بمجموع 1.85 مليون دولار.. كاف يعلن زيادة جوائز كأس الأمم الإفريقية

الجمعة، 07 يناير 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة قيمة مكافآت كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021).

وتم اتخاذ القرار في مدينة دوالا الكاميرونية اليوم -الجمعة- على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي.

وبحسب بيان الاتحاد الإفريقي، فإن هذه الزيادة تتوافق مع التزام "كاف" بمكافأة المستويات الأفضل وتقوية قيمة كأس الأمم الإفريقية باعتبارها بطولته الأكثر أهمية.

وجاءت المكافآت الجديدة كالتالي:

البطل: 5 مليون دولار (قيمة الزيادة 500 ألف دولار)

الوصيف: 2.75 مليون دولار (قيمة الزيادة 250 ألف دولار)

نصف النهائي: 2.2 مليون دولار (قيمة الزيادة 200 ألف دولار)

ربع النهائي: 1.175 مليون دولار (قيمة الزيادة 175 ألف دولار)

بذلك يصل مجموع زيادات الجوائز إلى 1.85 مليون دولار.

وتنطلق النسخة رقم 33 من كأس أمم إفريقيا في ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في التاسع من يناير الجاري.

كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا كاف
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