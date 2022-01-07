مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد النهائي لقرعة المباراة الفاصلة بتصفيات المونديال

الجمعة، 07 يناير 2022 - 20:08

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الموعد النهائي لقرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تقرر تحديد يوم 22 يناير الجاري لإجراء قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم".

وأضاف "تم اختيار هذا اليوم لأن اليوم الوحيد الخالي من المباريات أثناء البطولة".

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وأتم "تم تحديد يوم 21 يناير لقرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023، والتي ستقام في صيف 2023".

كانت مصر قد تأهلت إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ضمن 10 منتخبات، في انتظار مواجهة أحد الفرق الأخرى في مباراة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهل إلى البطولة.

وبعد تحديد موعد القرعة، فقد تأكد نهائيا وجود مصر في التصنيف الثاني للتصفيات.

وبذلك سيكون خصوم مصر المحتملين في المرحلة الأخيرة، هم الجزائر، والسنغال، والمغرب، وتونس، ونيجيريا.

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