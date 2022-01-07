كهربا يكشف موقفه من الإعارة إلى الدوري التركي.. ويرفض اللعب في مصر لغير الأهلي

الجمعة، 07 يناير 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي عن إعارته القادمة إلى هاتاي سبور التركي وظروف رحيله وتجديد عقده، والعديد من الأمور الأخرى.

وقال كهربا عبر قناة إم بي سي مصر: ""لم أندم على أي شيء في حياتي. سأندم فقط على شيء واحد، إذا تركت النادي الأهلي لأنه بيتي. هذا لا يقلل من الزمالك ولم يسبق أن صرحت بشيء سيء ضد الزمالك وجمهوره منذ رحيلي. لكن ندمي الوحيد سيكون إذا تركت الأهلي".

وأضاف "توجد مفاوضات بين الأهلي وفريق هاتاي سبور التركي، ولكنني أتمنى الاستمرار مع الأهلي. لم أتوقع طبعا رحيلي عن الأهلي وأقوم بما علي، وفي النهاية تكون رؤية الجهاز الفني هي الفيصل وأنا أحترمها".

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وتابع "لم أغذي إحساسي بالظلم لأن الأهلي في النهاية بيتي. سأعود حتما".

وعن الخلاف العلني بين الإعلامي واللاعب المعتزل أحمد حسام "ميدو" وبين المهاجم أحمد حسن كوكا قال كهربا: "لم أعجب بخلاف ميدو مع أحمد حسن كوكا. نحن كلاعبين لا يجب أن نعلق على بعضنا البعض. كوكا أخ أصغر لميدو ومتأكد أنهما سيتصالحان. غير صحيح طبعا أن كوكا يدخل المنتخب بالواسطة، هو لاعب جيد جدا وهداف لا يحصل على حقه كاملا".

أما عن إمكانية تعاقد الأهلي مع أشرف بنشرقي نجم الزمالك أوضح "لاعب جيد وإذا انضم للنادي الأهلي سأكون أول من أساعده، هذه هي طبيعتي".

وعن مدربه بيتسو موسيماني قال الجناح: "إذا فاز موسيماني ببطولة إفريقيا هذا الموسم أيضا، سيكون ضمن أفضل من مروا على تاريخ الأهلي طبعا".

أما عما يثار بشأن تدخلات محمد صلاح نجم منتخب مصر في خيارات كارلوس كيروش مدرب المنتخب، نفى كهربا إمكانية حدوث ذلك.

وأوضح "من الصعب أن يتدخل لاعب كرة في خيارات المدرب خصوصا المدرب الأجنبي، ولا المدرب المصري أيضا. لم يسبق أن فعل محمد صلاح هذا طبعا في منتخب مصر".

وعن خلافاته مع نادي الزمالك قال كهربا: "القضية في المحكمة ولم يتم الفصل فيها".

أما عن سبب عدم تفكيره بالبقاء في مصر وتفضيله خيار الاحتراف الخارجي قال: "لن ألعب أبدا في مصر لغير الأهلي. كان من الممكن أن ألعب في دولة عربية، ولكن في مصر الأهلي فقط".

وبخصوص تجديد عقده مع الفريق الأحمر قبل الإعارة قال كهربا: "يمكنهم أن يرسلوا لي العقود في المنزل لأوقعها على بياض وأرسلها إليهم".

وأخيرا روى كهربا جملة أخبره بها زميله وليد سليمان، حيث قال له: "نار الأهلي ولا جنة أي ناد آخر".

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