حارس جامبيا لـ في الجول: رحلتنا لـ أمم إفريقيا لا تُنسى.. وأتمنى مواجهة السنغال في النهائي

رحلة جامبيا لكأس الأمم الإفريقية 2021 لم تكن سهلة واحتاجت أبطالا من أجل التأهل لأول مرة في تاريخها، وعلى رأسهم مودو جوبي حارس المرمى.

حققت عقارب جامبيا ما لا يمكن تصوره لأنهم كانوا الفريق الوحيد من غرب إفريقيا الذي لم يتأهل للبطولة الأكبر في القارة.

مودو جوبي حارس جامبيا أحد صانعي ملحمة تأهل جامبيا الأول في تاريخها يتحدث لـ FilGoal.com قبل أيام من بداية المشوار المرتقب.

رحلة جامبيا في الوصول لأمم إفريقيا

"كانت رحلة لا تُنسى للفريق بأكمله. نظرًا لأن غالبية الفريق لاعبون شباب نعتقد أنه بفضل خبرتنا يمكننا قيادتهم إلى أول بطولة أمم إفريقيا على الإطلاق حيث يحلم كل لاعب بالتواجد في البطولة في مسيرته الرياضية".

"بدأنا الرحلة بمباراة صعبة للغاية أمام جيبوتي حيث كان البلد بأكمله يحتضننا لعبور تلك المباراة الفاصلة، وتحولت أخيرًا إلى أصعب مباراة تلعبها كلاعب".

"مع العلم أن أمل كرة القدم الجامبية هو الأساس في هذه المباراة الفاصلة، تعادلنا في الذهاب والعودة بنفس النتيجة بهدف لكل فريق قبل أن تأهلنا ركلات الجزاء إلى دور المجموعات".

مودو جوبي لعب دور البطل في ركلات الترجيح بعد تصدى لركلتين ضد جيبوتي قادت منتخب بلاده للمرحلة النهائية من التصفيات.

"بعد القرعة، ساد الصمت البلد بأكمله لأنه كان في نفس المجموعة مع فرق قوية مثل الجابون والكونغو الديمقراطية وأنجولا".

"كلاعب وفريق تحدثنا داخل أنفسنا إنها مجموعة صعبة ولكن مع الجودة التي نملكها في الفريق، فإننا نحطم أي فريق في إفريقيا".

"بالذهاب إلى مباراتنا الأولى في التصفيات ضد أنجولا خارج أرضنا، ذهبنا بأمل كبير بروح الفريق الرائعة وانتصرنا بنتيجة 3-1 خارج الديار".

" شعرنا بأن هذا هو العام الذي يمكننا أن نرى فيه حلمنا، ثم علمنا أننا بحاجة إلى 9 نقاط في ملعبنا لصنع التاريخ".

"لقد كان شعورًا رائعًا كانت أفضل لحظة في حياتي كلاعب كرة قدم لتأهيل بلدك لأول مرة في التاريخ".

"نشعر بالحماس الشديد لتحقيق أهدافنا، وهي أعظم لحظة في حياتنا كلاعبين".

مجموعة جامبيا في كاس الأمم

تواجد منتخب جامبيا رفقة موريتانيا وتونس ومالي في المجموعة السادسة.

"مجموعتنا صعبة بوجود تونس كأحد أفضل الفرق في إفريقيا، ومالي فريق قوي للغاية أنهى تصفيات كأس العالم بشكل رائع ويظهر أنه قادر على التغلب على أي فريق",

"موريتانيا أقرب جيراننا يبلي بلاءً حسنًا مؤخرًا في إفريقيا. على الورق نحن المستضعفين، سنقبل ذلك ولكن في الميدان يمكننا التغلب على أي فريق. سنقدم أقصى درجات الاحترام لجميع خصومنا ولكن لسنا خائفين من أحد".

غيابات جامبيا

"الآن الجميع في حالة جيدة، وندعو الله أن يحافظ على هذه المجموعة من اللاعبين في حالة صحية جيدة حتى يتمكنوا من المنافسة على البطولة. نحن مستعدون بشكل جيدًا سواء عقليًا وجسديًا للذهاب إلى الكاميرون والموت من أجل بلدنا".

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ترشيحات للمربع الذهبي

"سنلعب الدور نصف النهائي بالتأكيد هي كرة القدم التي سنلعبها ونظهر للقارة نحن العقارب التي ستعض المنافسين، يمكن للسنغال والجزائر الذهاب بعيداً لكني أتمنى أن نلعب مع السنغال في النهائي".

الكرة المصرية ومحمد صلاح

"أشاهد الدوري المصري وهو بمستوى جيد للغاية وتنافسي بين جميع الفرق، ويمتلك أفضل الفرق في القارة مثل الأهلي والزمالك دائماً ما ينتج مواهب رائعة في القارة".

"محمد صلاح لاعب رائع، أحد أفضل اللاعبين في العالم يسعدني دائمًا مشاهدته وهو يلعب، فهو لاعب متكامل يتمتع بالكثير من المهارات".

رسالة أخيرة لمن؟

"نحن نعرف الكثير من الأشخاص والبعض الآخر لا نعرفه أو حتى نلتقي به على الإطلاق، لكنهم يساندونا ومشاهدة مبارياتنا والبكاء من أجل خسارتنا".

"نحن نقدر كل دعمهم وصلواتهم من أجلنا، نحن معًا وسنعمل دائمًا كفريق على جعلهم يبتسمون".