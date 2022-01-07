مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وإسلام جابر.. وتدريبات خاصة لـ عمر السعيد

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإسلام جابر ثنائي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية وأدى عمر السعيد تدريبات خاصة.

الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإسلام جابر لاعبا الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة بناء على قرار الجهاز الفني نظرا لإصابتهما بنزلة برد.

وأدى عمر السعيد مهاجم الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة، في إطار البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون.

وصعّد كارتيرون، ماجد هاني لاعب وسط فريق الناشئين مواليد 2003 لتدريبات الأبيض اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وكان الجهاز الفني قام أمس بتصعيد محمد طارق مدافع فريق الناشئين مواليد 2002 للتدريب مع الفريق الأول.

وخصص كارتيرون فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للمشاركة في كأس الرابطة.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

ويدشن الزمالك كأس الرابطة بمواجهة إنبي يوم الجمعة 14 يناير الجاري.

ثم يواجه فاركو وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى نصف نهائي كأس الرابطة، إضافة إلى أفضل وصيف.