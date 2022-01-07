طبيب الزمالك يطمئن على أبو جبل.. وسلبية مسحة لاعبي الفريق

الجمعة، 07 يناير 2022 - 17:34

كتب : إبراهيم رمضان

مران منتخب مصر - محمد أبو جبل

حرص الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة على التواصل مع محمد أبوجبل حارس الأبيض والمتواجد في صفوف المنتخب المصري للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويخضع اللاعب حاليا للعزل وبروتوكول العلاج المتبع تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني وأعضاء الجهازين الطبي والإداري بالأمس.

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وخضع الفريق لمسحة طبية بالأمس للاطمئنان على اللاعبين بعد العودة من الراحة السلبية.

واستأنف لاعبو الزمالك تدريباتهم بالأمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

ويدشن الزمالك كأس الرابطة بمواجهة إنبي يوم الجمعة 14 يناير الجاري.

ثم يواجه فاركو وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى نصف نهائي كأس الرابطة، إضافة إلى أفضل وصيف.

الزمالك محمد أبوجبل
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