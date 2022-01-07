محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل التي تمنح لأفضل لاعب في العالم خلال عام ميلادي.

ويتنافس محمد صلاح نجم مصر وليفربول مع الثنائي ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.

وبذلك عاد صلاح (29 عاما) للمراكز الثلاثة الأولى بعدما جاء ثالثا في 2018 خلف المتوج لوكا مودريتش والوصيف كريستيانو رونالدو.

وجاء صلاح رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.

وفاز البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بالجائزة في 2020 وكان ميسي، أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، حاملها في 2018.

وسيعلن فيفا الفائز بالجائزة في حفل يوم 17 يناير الجاري.

وخلال 2021 قاد صلاح منتخب مصر للتأهل لكأس إفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

ومع ناديه ليفربول احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي ويتربع على قمة ترتيب هدافي البطولة في الموسم الجاري برصيد 16 هدفا.

بينما توج ميسي بكوبا أمريكا مع الأرجنتين ونال كأس ملك إسبانيا مع ناديه السابق برشلونة.

وعلى الجانب الآخر توج ليفاندوفسكي بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.