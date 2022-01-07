كارتيرون: الزمالك لن يتأثر بغياب الدوليين عن كأس الرابطة الجمعة، 07 يناير 2022 - 15:00 كتب : FilGoal باتريس كارتيرون في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو الزمالك كارتيرون كأس الرابطة نرشح لكم رسالة من الحضري عبر في الجول عقب إصابته بكورونا خبر في الجول – منتخب مصر يدرس الاستعانة بمدرب حراس مؤقت.. وموقف أبو جبل حذاء تاريخي لـ محمد صلاح في أمم إفريقيا في الجول يكشف – بعد إصابة الحضري وأبو جبل.. كيف لا تمنع كورونا انضمام اللاعبين لـ أمم إفريقيا أخر الأخبار أمونيكي: هذا هو الفريق المرشح للقب كأس إفريقيا 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 كارتيرون: الزمالك لن يتأثر بغياب الدوليين عن كأس الرابطة 11 دقيقة | مصر رسالة من الحضري عبر في الجول عقب إصابته بكورونا 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أكثر المتوجين بـ كأس إفريقيا.. لاعب واحد غير مصري ضمن أول 8 24 دقيقة | تقرير في الجول خبر في الجول – منتخب مصر يدرس الاستعانة بمدرب حراس مؤقت.. وموقف أبو جبل 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 مواجهة قوية لـ برشلونة ضد وصيفه في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 46 دقيقة | الدوري الإسباني حذاء تاريخي لـ محمد صلاح في أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أقوى هجوم في تاريخ كأس إفريقيا.. مصر على القمة وفريقان غير متوجين ضمن القائمة ساعة | تقرير في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول – منتخب مصر يدرس الاستعانة بمدرب حراس مؤقت.. وموقف أبو جبل رسالة من الحضري عبر في الجول عقب إصابته بكورونا أكثر المتوجين بـ كأس إفريقيا.. لاعب واحد غير مصري ضمن أول 8 في الجول يكشف – بعد إصابة الحضري وأبو جبل.. كيف لا تمنع كورونا انضمام اللاعبين لـ أمم إفريقيا حذاء تاريخي لـ محمد صلاح في أمم إفريقيا الأكثر مشاهدة 1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي أمس اليوم غدا الدوري الإيطالي 3 ميلان 1 روما انتهت الدوري الإيطالي 1 يوفنتوس 1 نابولي انتهت الدوري الإيطالي 3 لاتسيو 3 إمبولي انتهت الدوري الإيطالي 1 ساسولو 1 جنوى انتهت كأس السوبر السعودي (4) 2 الهلال (3)2 الفيصلي انتهت الدوري الفرنسي - بوردو - أولمبيك مرسيليا لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - بايرن ميونيخ - مونشنجلادباخ لم تبدأ 21:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - الفيحاء لم تبدأ 18:55 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 الباطن 0 الاتفاق مباشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - التعاون - الحزم لم تبدأ 17:05 الدوري الإسباني - غرناطة - برشلونة لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فالنسيا لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - سيلتا فيجو لم تبدأ 17:15 الدوري الفرنسي - لانس - ستاد رين لم تبدأ 22:00 كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي - تشيسترفيلد لم تبدأ 19:30