كارتيرون: الزمالك لن يتأثر بغياب الدوليين عن كأس الرابطة

الجمعة، 07 يناير 2022 - 15:00

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

الزمالك كارتيرون كأس الرابطة
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