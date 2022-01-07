مواجهة قوية لـ برشلونة ضد وصيفه في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

بلباو - برشلونة

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة حامل اللقب لنادي أتلتيك بلباو بينما سيلعب ريال مدريد ضد إلتشي.

وجاءت المباريات:

أتليتكو بالياريس ضد فالنسيا

أخبار متعلقة
حذاء تاريخي لـ محمد صلاح في أمم إفريقيا في الجول يكشف – بعد إصابة الحضري وأبو جبل.. كيف لا تمنع كورونا انضمام اللاعبين لـ أمم إفريقيا إيجابية مسحة الحضري وأبو جبل قبل سفر منتخب مصر إلى الكاميرون

جيرونا ضد رايو فاييكانو

سبورتينج خيخون ضد قادش

ريال بيتيس ضد إشبيلية

مايوركا ضد إسبانيول

إلتشي ضد ريال مدريد

ريال سوسييداد ضد أتليتكو مدريد

أتلتيك بلباو ضد برشلونة

وتستضيف الفرق المذكورة أولا مباريات ثمن النهائي، بين 15 و19 يناير الجاري، لأنها الأقل في التصنيف.

وستجري قرعة جديدة لتحديد مواجهات ربع النهائي.

ويحمل برشلونة اللقب بعد فوزه على بلباو 4-صفر.

كأس ملك إسبانيا برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
ريال مدريد يتجنب "الديجا فو" ويعبر عقبة ألكويانو في الكأس برشلونة يفلت من مفاجآت الكأس بريمونتادا على ليناريس انتهت كأس ملك إسبانيا - ألكويانو (1)-(3) ريال مدريد.. الملكي إلى ثمن النهائي تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك.. هل تعرف أمم إفريقيا 2008 جيدا؟ 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل من فيفا 32 دقيقة | المحترفون
هدافو مصر في كأس إفريقيا 43 دقيقة | تقرير في الجول
أول تعليق من أبو جبل عقب إصابته بكورونا 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
طارق سليمان يتولى تدريب حراس مصر في أمم إفريقيا.. والدرندلي يكشف هل توجد إصابات جديدة بكورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمونيكي: هذا هو الفريق المرشح للقب كأس إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كارتيرون: الزمالك لن يتأثر بغياب الدوليين عن كأس الرابطة ساعة | مصر
رسالة من الحضري عبر في الجول عقب إصابته بكورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي