مواجهة قوية لـ برشلونة ضد وصيفه في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة حامل اللقب لنادي أتلتيك بلباو بينما سيلعب ريال مدريد ضد إلتشي.

وجاءت المباريات:

أتليتكو بالياريس ضد فالنسيا

جيرونا ضد رايو فاييكانو

سبورتينج خيخون ضد قادش

ريال بيتيس ضد إشبيلية

مايوركا ضد إسبانيول

إلتشي ضد ريال مدريد

ريال سوسييداد ضد أتليتكو مدريد

أتلتيك بلباو ضد برشلونة

وتستضيف الفرق المذكورة أولا مباريات ثمن النهائي، بين 15 و19 يناير الجاري، لأنها الأقل في التصنيف.

وستجري قرعة جديدة لتحديد مواجهات ربع النهائي.

ويحمل برشلونة اللقب بعد فوزه على بلباو 4-صفر.