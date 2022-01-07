إيجابية مسحة الحضري وأبو جبل قبل سفر منتخب مصر إلى الكاميرون

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة بفيروس كورونا.

وأشار البيان الرسمي إلى أنه تقرر عدم سفر الحضري وأبو جبل مع البعثة غدا السبت إلى الكاميرون.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ألمح لوجود إصابات بكورونا في صفوف الفراعنة بعدما كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ما نمر به غير مسبوق، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة كلما بقينا معا وأصبحا أقوى".

"من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتك، ونتمنى لك الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بملاقاة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

video:1