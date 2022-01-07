موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم إفريقيا.. القنوات الناقلة والمعلق الجمعة، 07 يناير 2022 - 12:16 كتب : نادر عيد قميص منتخب مصر أمم إفريقيا 2021 (نفس قميص كأس العرب) منتخب مصر كأس إفريقيا نرشح لكم هدافو مصر في كأس إفريقيا أول تعليق من أبو جبل عقب إصابته بكورونا طارق سليمان يتولى تدريب حراس مصر في أمم إفريقيا.. والدرندلي يكشف هل توجد إصابات جديدة بكورونا أمونيكي: هذا هو الفريق المرشح للقب كأس إفريقيا أخر الأخبار محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل من فيفا 6 دقيقة | المحترفون هدافو مصر في كأس إفريقيا 17 دقيقة | تقرير في الجول أول تعليق من أبو جبل عقب إصابته بكورونا 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 طارق سليمان يتولى تدريب حراس مصر في أمم إفريقيا.. والدرندلي يكشف هل توجد إصابات جديدة بكورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أمونيكي: هذا هو الفريق المرشح للقب كأس إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 كارتيرون: الزمالك لن يتأثر بغياب الدوليين عن كأس الرابطة ساعة | مصر رسالة من الحضري عبر في الجول عقب إصابته بكورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أكثر المتوجين بـ كأس إفريقيا.. لاعب واحد غير مصري ضمن أول 8 ساعة | تقرير في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل من فيفا طارق سليمان يتولى تدريب حراس مصر في أمم إفريقيا.. والدرندلي يكشف هل توجد إصابات جديدة بكورونا هدافو مصر في كأس إفريقيا رسالة من الحضري عبر في الجول عقب إصابته بكورونا أكثر المتوجين بـ كأس إفريقيا.. لاعب واحد غير مصري ضمن أول 8 الأكثر مشاهدة 1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي أمس اليوم غدا الدوري الإيطالي 3 ميلان 1 روما انتهت الدوري الإيطالي 1 يوفنتوس 1 نابولي انتهت الدوري الإيطالي 3 لاتسيو 3 إمبولي انتهت الدوري الإيطالي 1 ساسولو 1 جنوى انتهت كأس السوبر السعودي (4) 2 الهلال (3)2 الفيصلي انتهت الدوري الفرنسي - بوردو - أولمبيك مرسيليا لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - بايرن ميونيخ - مونشنجلادباخ لم تبدأ 21:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - الفيحاء لم تبدأ 18:55 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 الباطن 0 الاتفاق انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - التعاون - الحزم بعد قليل 17:05 الدوري الإسباني - غرناطة - برشلونة لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فالنسيا لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - سيلتا فيجو لم تبدأ 17:15 الدوري الفرنسي - لانس - ستاد رين لم تبدأ 22:00 كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي - تشيسترفيلد لم تبدأ 19:30