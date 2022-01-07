أولى صفقات العهد الجديد.. نيوكاسل يضم تريبيير

أعلن نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبيير قادما من أتليتكو مدريد بقيمة غير معلنة وعقد يمتد إلى نهاية يونيو 2024.

كيران تريبيير النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وبذلك ينضم تريبيير (31 عاما) لاعب توتنام السابق إلى كتيبة المدرب إدي هاو وأصبح أول صفقة للنادي الإنجليزي بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي.

وسيلعب تريبيير تحت قيادة هاو مجددا بعدما انتدبه الأخير في 2011 عندما درب بيرنلي.

وقال تريبيير عبر موقع ناديه الجديد:"أردت القدوم إلى نيوكاسل بعدما عملت من قبل مع إدي هاو. سعيد بالانضمام لهذا النادي العريق. أعرف أن لدينا عملا كثيرا وأعلم متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أطيق صبرا بداية المشوار".

بينما قال هاو:"لطالما أحببت قدرات تريبيير وتابعت مسيرته، لم نتردد في الحصول عليه حين سنحت الفرصة. أشكر ملاك النادي تحديدا وأتطلع للعمل مرة أخرى مع تريبيير في الملعب".

وعاد تريبيير إلى بلده الأم بعد سنتين ونصف بقميص أتليتكو مدريد توج خلالها بالدوري الإسباني 2020-2021.

ولعب تريبيير في شباب مانشستر سيتي وفي 2015 حصل توتنام على خدماته من بيرنلي.

ودافع تريبيير عن ألوان توتنام 4 مواسم ومثل منتخب إنجلترا في 35 مباراة وسجل هدفا في نصف نهائي كأس العالم 2018.

وحصل تريبيير على المركز الرابع في مونديال 2018 ووصافة يورو 2020.