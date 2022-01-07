أولى صفقات العهد الجديد.. نيوكاسل يضم تريبيير

الجمعة، 07 يناير 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

تريبيير

أعلن نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبيير قادما من أتليتكو مدريد بقيمة غير معلنة وعقد يمتد إلى نهاية يونيو 2024.

كيران تريبيير

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وبذلك ينضم تريبيير (31 عاما) لاعب توتنام السابق إلى كتيبة المدرب إدي هاو وأصبح أول صفقة للنادي الإنجليزي بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي.

وسيلعب تريبيير تحت قيادة هاو مجددا بعدما انتدبه الأخير في 2011 عندما درب بيرنلي.

أخبار متعلقة
رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع محمود شبانة ومدافع منتخب الأردن أزمة كبرى في السعودية.. النصر يتوعد الهلال بسبب توقيع محمد كنو محلل أداء منتخب مصر يعلن رحيله عن الجهاز الفني صفقة جيرارد الأولى.. أستون فيلا يضم كوتينيو من برشلونة

وقال تريبيير عبر موقع ناديه الجديد:"أردت القدوم إلى نيوكاسل بعدما عملت من قبل مع إدي هاو. سعيد بالانضمام لهذا النادي العريق. أعرف أن لدينا عملا كثيرا وأعلم متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أطيق صبرا بداية المشوار".

بينما قال هاو:"لطالما أحببت قدرات تريبيير وتابعت مسيرته، لم نتردد في الحصول عليه حين سنحت الفرصة. أشكر ملاك النادي تحديدا وأتطلع للعمل مرة أخرى مع تريبيير في الملعب".

وعاد تريبيير إلى بلده الأم بعد سنتين ونصف بقميص أتليتكو مدريد توج خلالها بالدوري الإسباني 2020-2021.

ولعب تريبيير في شباب مانشستر سيتي وفي 2015 حصل توتنام على خدماته من بيرنلي.

ودافع تريبيير عن ألوان توتنام 4 مواسم ومثل منتخب إنجلترا في 35 مباراة وسجل هدفا في نصف نهائي كأس العالم 2018.

وحصل تريبيير على المركز الرابع في مونديال 2018 ووصافة يورو 2020.

تريبيير نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع محمود شبانة ومدافع منتخب الأردن سبورت: كوتينيو يتقرب من الانتقال لـ أستون فيلا منافس الأهلي - مونتيري يستعيد صانع ألعابه قبل كأس العالم للأندية برايتون يضم أصغر لاعب في تاريخ اليورو
أخر الأخبار
موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس إفريقيا والقناة الناقلة والمعلق 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أولى صفقات العهد الجديد.. نيوكاسل يضم تريبيير 44 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع محمود شبانة ومدافع منتخب الأردن 54 دقيقة | ميركاتو
أزمة كبرى في السعودية.. النصر يتوعد الهلال بسبب توقيع محمد كنو ساعة | السعودية
صفقة جيرارد الأولى.. أستون فيلا يضم كوتينيو من برشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
محلل أداء منتخب مصر يعلن رحيله عن الجهاز الفني ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بركات يكشف رد كيروش على مطالبته بالمنافسة على لقب إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة هداف وثنائي غينيا بفيروس كورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي