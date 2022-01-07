رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع محمود شبانة ومدافع منتخب الأردن

أوضح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري تعاقد ناديه مع مدافعين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصيلحي عبر قناة etc:"أتممنا التعاقد مع محمود شبانة من الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".

وواصل "وانتدبنا أيضا عبد الله نصيب مدافع منتخب الأردن".

وبذلك دعم زعيم الثغر خطه الخلفي بصفقتين استعدادا لكأس الرابطة المصرية التي تنطلق يوم الأربعاء.

وسيلعب الاتحاد في كأس الرابطة ضد بيراميدز والمصري وايسترن كومباني ومصر للمقاصة وفيوتشر.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 12 نقطة.