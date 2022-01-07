أزمة كبرى في السعودية.. النصر يتوعد الهلال بسبب توقيع محمد كنو

الجمعة، 07 يناير 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

محمد كنو - الهلال

أصدر نادي النصر السعودي بيانا رسميا توعد خلاله غريمه التقليدي الهلال ولاعبه محمد كنو بعد إعلان التجديد له.

وأعلن الهلال قبل عدة ساعات تجديد تعاقده مع لاعبه محمد كنو لثلاث سنوات.

لكن يزعم نادي النصر أن اللاعب وقع له في وقت سابق وهو ما يعد بمثابة مخالفة صريحة.

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وأشار النصر إلى أنه أرسل إشعارا إلى الهلال ولجنة بالاتحاد السعودي لكرة القدم وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على تلك المخالفة على حد وصف البيان.

وأكد النصر أن كنو وقع على عقد يربطه بالفريق بعد دخوله الستة أشهر الأخيرة في تعاقده وأنه تم توثيقه في الاتحاد السعودي.

وشدد النصر أنه يترتب على فسخ العقد إضافة عقوبات رياضية على الأطراف المخالفة مع دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.

الهلال النصر محمد كنو
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