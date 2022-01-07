محلل أداء منتخب مصر يعلن رحيله عن الجهاز الفني

الجمعة، 07 يناير 2022 - 11:22

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر - كأس العرب 2021

أعلن مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني للفراعنة قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2021.

وكتب لوفتمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة قائلا: "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجرب رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني".

وأردف "هذا تضمن الحصول على فرصة العمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية".

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وأوضح سبب اتخاذه قرار الرحيل "قبل كأس العرب في شهر ديسمبر الماضي قررت العودة إلى جنوب إفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن أقول إنه منزلي، شكرا لجميع الأشخاص الذين عملت معهم في مصر لقد كانت تجربة هامة على المستوى الشخصي والمهني".

وأكمل "لقد كان امتيازا كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري".

وأتم لوفتمان حديثه "سأشاهد كأس الأمم الإفريقية من منزلي لكن روحي الكروية ستكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل".

وسبق للوفتمان العمل في جنوب إفريقيا في أورلاندو بايرتس وحصل على رخص تدريبية ليصبح مدربا كما تولى قيادة فريق لوساكا ديناموز الزامبي.

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