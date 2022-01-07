بركات يكشف رد كيروش على مطالبته بالمنافسة على لقب إفريقيا

كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم مصر والأهلي والإسماعيلي السابق، رد كارلوس كيروش مدرب الفراعنة على مطالبته بالفوز بكأس إفريقيا 2021.

وقال بركات عبر قناة المحور:"مجلس إدارة الاتحاد حضر مران المنتخب وتحدثنا مع كيروش".

وواصل "جمال علام تحدث معه أن منتخب مصر اعتاد المنافسة على لقب كأس إفريقيا".

ثم استدرك "فرد كيروش قائلا: منذ كنت في التاسعة من عمري اعتدت اللعب على الفوز دائما".

وكان كيروش صرح منذ أيام بأن هدفه الرئيسي مع منتخب مصر هو التأهل لكأس العالم 2022.

ويستعد الفراعنة للمشاركة في كأس إفريقيا وسيواجهون نيجيريا يوم الثلاثاء.

ثم يواجهون غينيا بيساو والسودان في 15 و19 يناير الجاري.