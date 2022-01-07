إصابة هداف وثنائي غينيا بفيروس كورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

سيدوبا سوما

أعلنت غينيا اليوم الجمعة إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا في قائمتها المشاركة في كأس إفريقيا 2021.

واللاعبون هم مورلايي سيلا متوسط ميدان هورويا الغيني ومامادو ديالو مهاجم جرينوبل فوت الفرنسي وسيدوبا سوما لاعب الكويت الكويتي وهداف الجيل الحالي لغينيا برصيد 9 أهداف.

وكانت غينيا أعلنت يوم الخميس إصابة مايكل ديرستام مدافع سابربسورج النرويجي وكيموكو كامارا مدرب حراس المرمى بفيروس كورونا.

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وتستعد غينيا لمواجهة مالاوي يوم الإثنين في أولى مبارياتها بكأس إفريقيا.

ثم تلعب ضد السنغال وزيمبابوي في 14 و18 يناير الجاري.

وتشارك غينيا للمرة 14 في كأس إفريقيا وأفضل نتيجة حققتها كانت وصافة نسخة 1976.

كأس إفريقيا غينيا
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