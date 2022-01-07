أحمد أيمن منصور: هذا ما عطل انضمامي لـ الزمالك والأهلي رغم توقيعي لهما

الجمعة، 07 يناير 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

أحمد أيمن منصور - مصطفى سلطان - بيراميدز - نادي مصر - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

كشف أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز عن توقيعه للزمالك والأهلي سابقا للانضمام لهما لكن في كلا المرتين تعطلت الصفقة لأسباب خارجة عن إرادته.

وقال أحمد أيمن منصور عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "وقعت للزمالك مطلع الموسم الجاري".

وواصل "ولكن جاءت أزمة منع الزمالك من القيد وتمسك إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز وبقيت في صفوف النادي".

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وبسؤاله عن توقيعه للأهلي قال: "وقعت للأهلي بالفعل قبل نهائي كأس مصر بينه وبين المصري حينما كنت لاعبا في صفوف الفريق البورسعيدي".

وأردف "كنت سأنتقل للأهلي مباشرة عقب المباراة لكن خلالها تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتوقفت الصفقة".

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك مع بيراميدز خلال الموسم الجاري في مباراة وحيدة كبديل.

وخاض اللاعب الأعسر مع بيراميدز 90 مباراة إجمالا سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

أحمد أيمن منصور بيراميدز الأهلي الزمالك
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