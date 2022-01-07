"في بلدي في سيراليون، هناك مجموعة إرهابية تختطف الأطفال تحولهم إلى جنود وكان والداي يخشيان أن يحدث لي ذلك أيضا، لذلك قرروا السماح لي بالمغادرة. كان الأمر صعبا، لم أرغب في ذلك ولكن كان الشيء الأفضل القيام به".

"كانت الرحلة طويلة وصعبة، في البداية كنت وحدي ثم على طول الطريق قابلت رجالا من العديد من البلدان، من كوت ديفوار إلى السنغال إلى مالي، وحتى لو لم نتحدث نفس اللغة، فقد أنشأنا مجموعة"

"كانت أسوأ لحظة هي بالتأكيد الفترة في ليبيا، لم تكن هناك قواعد هناك وقد قابلت أطفالا يتجولون مسلحين".

لدفع أجرة العبور عن طريق البحر، عملت من تنظيف المنازل إلى البناء، وعندما تمكنت من جمع الألف دينار الذي يحتاجون إليها، سرقوني لذلك اضطررت إلى البدء من جديد".

"أربع ساعات من السفر محبوسين في صندوق سيارة مع أربعة أطفال آخرين من بنغازي إلى طرابلس ولديهم القدرة على التنفس من خلال بعض الثقوب في هيكل السيارة. وضعت فمي عليها للتنفس. "لمدة ستة أشهر لم يتحدث مع والدته التي اعتقدت أنه مات وفي هذه الأثناء اختطف شقيقه أيضا".

وصل يحيى كالون إلى إيطاليا عن طريق قارب بعدما هرب من تلك المشاهد المروعة، بدأ مسيرته مع سافونا وثم انتقل إلى جنوى وفي أغسطس 2021 سجل أول أهدافه مع الفريق أمام بيروجيا في كأس إيطاليا وهو بعمر 20 عاما.

في تلك المباراة شارك كالون رفقة جوران بانديف كبدلاء مع بداية الشوط الثاني، سجل كالون تحت أنظار المهاجم المقدوني المخضرم الذي يمتلك أكاديمية باسمه تشارك في الدوري المقدوني وامتلكت لاعبا جاروه في يورو 2020. (للتعرف أكثر على أكاديمية بانديف من هنا)

السؤال هنا، هل يحيى كالون له أي صلة بـ محمد كالون أسطورة سيراليون والذي ارتدى قميص إنتر الإيطالي من قبل؟

الإجابة: لا، حوالي 70000 في سيراليون لديهم لقب كالون.

سيراليون = محمد كالون

لم تعرف سيراليون التأهل لكأس الأمم الإفريقية سوى مرتين، 1994 و1996 وفي كلاهما توقف مشوار المنتخب المُلقب بـ "نجوم ليوني" عند دور المجموعات.

محمد كالون له شقيقان، كيموكاي والذي شارك في نسخة 1994 وموسى الذي جاوره في نسخة 1996.

محمد كالون كان أصغر من مثل منتخب بلاده عام 1995، وبعمر 16 عاما كان أصغر لاعبي كأس الأمم الإفريقية في جنوب إفريقيا بنسخة 1996.

حققت سيراليون فوزها الوحيد في البطولة على حساب بوركينا فاسو، والذي سجل هدف الفوز هو محمد كالون في الدقيقة 89.

أصغر لاعب في تاريخ الدوري المحلي بعمر 15 عاما في موسم 1994-1995، سجل 15 هدفا في 24 مباراة مع نادي أولد إدوراديانز، في الموسم التالي احترف في صفوف التضامن اللبناني ثم الدوري السويدي ومنه إلى إنتر ميلان في 1995 الذي أخرجه في عدة إعارات منها لوجانو السويسري ثم بولونيا وجنوى وكالياري ثم تعاقد مع ريجينيا نهائيا ومنه إلى فيتشنزا.

إنتر تعاقد معه مجددا في 2001 ليجاور رونالدو الظاهرة وألفارو ريكوبا وكريستيان فييري وهاكان شوكور وفي أول مواسمه استغل الإصابات وأنهى الموسم بتسجيل 9 أهداف كثاني هدافي الفريق.

انتقل كالون بعد 3 مواسم رفقة النيراتزوري إلى موناكو وصيف دوري أبطال أوروبا بموسم 2004-05، وفي موسم 2005-06 انتقل إلى اتحاد جدة السعودي محققا لقب دوري أبطال آسيا وهداف نسخة 2005، بل ولعب ضد الأهلي في كأس العالم للأندية في نفس الموسم.

لعب كالون لاحقا لأيك أثينا اليوناني والشباب السعودي وكالون السيراليوني وفريق صيني واعتزل في 2010.

هو الهداف التاريخي برصيد 8 أهداف وثاني أكثر من خاض مباريات بقميص المنتخب برصيد 40 مباراة.

كالون السيراليوني

مثلما امتلك بانديف أكاديميته الخاصة، امتلك كالون وأشقاءه ناديا خاصا بهم يُدعى أف سي كالون، أنشيء في 2002.

ويشغل موسى كالون شقيق محمد منصب المدير الرياضي في النادي.

الفريق توج بلقب الدوري في 2006 ولقب الكأس في 2007، وتأهل لدوري الأبطال في 2007 والكونفدرالية في 2012.

وفي نسخة 2021 لن يتواجد يحيى كالون رفقة منتخب بلاده بعدما فشل الاتحاد المحلي بإقناع رفقة تريفوه تشالبوه لاعب تشيلسي وجوش كوروما لاعب هيدرسفيلد وألكيس بانجورا لاعب كامبور الهولندي.

ويتواجد لاعب يُدعى عيسى كالون لاعب وسط كامبور الهولندي في قائمة سيراليون ليمثل منتخب بلاده لأول مرة، إلا أن إسحاق كولكر وسايدو فوفانا سيكونا ممثلي نادي كالون في قائمة المنتخب التي تضم 28 لاعبا.

قائمة سيراليون

جون كيستر المدير الفني لسيراليون أوضح سبب عدم انضمام الشقيقين تريفوه وناثانيل لاعبا تشيلسي وفولام على الترتيب رغم المشاركة التاريخية الأولى من 25 عاما لـ FilGoal.com: "الأخوان تريفور وناثانال شالوباه كان لديهما استعداد للعب في البطولة وتمثيل منتخب سيراليون لكن في النهاية أخبراني بأنه ليس الوقت المناسب ويحتاجان المزيد من الوقت للحصول على دقائق لعب أكثر من أنديتهم، خاصة تريفور الذي أخبرني أنه أصبح أساسيا في تشيلسي لذلك يرغب في مواصلة اللعب مع فريقه".

وشهدت القائمة تواجد المهاجم موسى كامارا وهو غير مرتبط بناد حاليا، أومورو بانجورا أكثر من لعب مباريات بقميص المنتخب.

فيما تواجد نجم الفريق كي كامارا المحترف في صفوف هيلسنكي إيفك الأيسلندي.

وجاءت القائمة التي ضمت 28 لاعبا كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كامارا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- إبراهيم سيساي "إيست إيند تايجرز السيراليوني"- إسحاق كولكر "كالون السيراليوني"

في الدفاع: أومورو بانجورا "نيوشاتل السويسري"- دانيل فرانسيس "برادفورد الإنجليزي"- ديفيد سيساي "بارنيت الإنجليزي"- عثمان كاكاي "كوينز بارك رينجرز"- يامي دونيا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- كيفن ويريغ "أوريبرو السويدي"- سايدو مانساراي "بو رينجرز السيراليوني"- ستيفين كاولكير "فناربخشه التركي"

في الوسط: كوامي كويي "فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي"- رودني ستراسير "تي بي إس الفنلندي"- محمد كامارا "الكويت الكويتي"- سايدو باه كامارا "بو رينجرز السيراليوني"- جون بانكولي كامارا "كيسلا الأذربيجاني"- الحسن كوروما "لينيسي الإسباني"- سايدو فوفانا "كالون السيراليوني"- أبو دومبويا "إيست إيند ليونز السيراليوني"- عيسى كالون –"كامبور الهولندي"- برنس باري "بو رينجرز السيراليوني"

في الهجوم: موسى كامارا "بلا ناد"- مصطفى بوندو "اوروس الدنماركي"- كي أنسو كامارا "هيلسكني إيفك"- محمد بويا توراي "هينان سونجشات لونجمين الصيني"- أوجوستين ويليامز "لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي"- سليمان بوربور كي كي "ويكومبي وانديريرز الإنجليزي"- الحاجي كامارا "ريندرز الدنماركي"

سيراليوني في إنجلترا

كيستر تحدث عن تدريبه لمنتخب سيراليون عبر FilGoal.com قائلا: "هذا حدث كبير لنا وللاعبين الذين يوجد منهم من لم يشاهد سيراليون تلعب من قبل في البطولة لذلك سيكون من الرائع لهم تمثيل البلد والشعب في كأس أمم إفريقيا، نسعى لإسعاد الشعب السيراليوني وجعلهم يفتخرون بنا".

وواصل "وُلدت في إنجلترا وعشت حياتي كلها في مدينة مانشستر رفقة أسرتي التي كانت من أصل سيراليوني وبالرغم من أني لعبت لفرق في إنجلترا لكن اخترت أن ألعب وأمثل منتخب بلادي سيراليون".

وأكمل "رغم أن البلد كانت تعيش فترة من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار، لكن حبي وحب عائلتي لهذه البلد كبير للغاية ودائما كنت أحلم بأن أساعدها على التطور في كرة القدم والآن أقود تدريب المنتخب فنيا في كأس أمم إفريقيا وهذا فخر كبير لي".

وتابع "التأهل لهذه البطولة أمر لا يصدق خصوصا أنه جاء بعد قرار فيفا بإيقاف النشاط الرياضي في سيراليون ومعاقبة اتحاد الكرة هنا، وبكل هذه الظروف الداخلية لن يصدق أحد أننا بعد القرار بـ3 أعوام سنتأهل لكأس أمم إفريقيا، لذلك أشكر اللاعبين والجميع على هذا التأهل".

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كيستر قاد المنتخب بين 2017 و2019 وعاد مجددا في أغسطس 2020 ليتولى قيادة منتخب بلاده من جديد.

5 تعادلات وانتصارين و3 هزائم كانت الحصيلة، لكنها ساهمت في قيادته لتأهل تاريخي لمنتخب بلاده لأمم إفريقيا بعد 25 عاما من الغياب.

تأهل متأخر وتعادل ملحمي

تواجدت سيراليون في مجموعة ضمت نيجيريا وبنين وليسوتو.

في أول جولتين، تعادل منتخب سيراليون على ميدانه بهدف لكل فريق، وخسارة من بنين.

تولى كيستر تدريب المنتخب السيراليوني وفي أول مباراة رسمية له، وبعدما كان متأخرا في الشوط الأول برباعية دون مقابل بعد مرور 29 دقيقة، حقق عودة تاريخية وسجلوا 4 أهداف ليحقق الفريق ثاني تعادل له.

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🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:



🇳🇬 Nigeria 4-4 Sierra Leone 🇸🇱



A surprise comeback from Sierra Leone ends the match in a draw 🤝#NGASLE | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/gSvwwykZJU — CAF (@CAF_Online) November 13, 2020

في الإياب واصل منتخب سيراليون المفاجأت وخطف تعادلا سلبيا أمام نيجيريا، تلاه تعادلا آخرا ضد ليسوتو خارج القواعد.

4 نقاط لسيراليون قبل أن تواجه بنين في الجولة الأخيرة صاحبة الـ 7 نقاط، والفوز فقط يساوي التأهل.

الأزمة بدأت بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف بنين الذين اتهموا سيراليون بتزوير المسحات.

الاتحاد الإفريقي قرر تأجيل اللقاء من مارس 2021 إلى شهر يونيو، ليتأجل حسم البطاقة الأخيرة للمشاركة في أمم إفريقيا لـ 3 أشهر.

في 15 يونيو أقيمت المباراة في غينيا وشهدت فوز سيراليون بهدف دون رد سجله كي كمارا من ركلة جزاء، قادت منتخب بلاده لتأهل ثالث تاريخي.

هدف هو السابع لكي كمارا مع المنتخب ليفصله هدف واحد فقط عن معادلة أسطورة البلاد محمد كالون.

في أمم إفريقيا

في 1994 تواجد منتخب سيراليون مع كوت ديفوار وزامبيا في نفس المجموعة.

وفي 1996 تواجد منتخب سيراليون مع الجزائر وزامبيا وبوركينا فاسو.

وفي النسخة المقبلة، لن تقع سيراليون مع زامبيا لأنها لم تتأهل من الأساس، بل ستتواجد في مجموعة حديدية رفقة الجزائر وكوت ديفوار ومعهما غينيا الإستوائية.

عيسى كالون لاعب منتخب سيراليون صرح من قبل لـ FilGoal.com عن صعوبة المجموعة وطموحه قائلا: "مجموعتنا قوية وكل شيء وارد، سنبذل كل ما لدينا وسنكون في قمة مستوانا للتأهل للدور الثاني. طموحنا كبير ولن نذهب هناك لمجرد التمثيل المشرف، نحن قادمون لإثبات قدراتنا وتحقيق المفاجأة".

فيما قال زميله كوامي كوي لـ FilGoal.com أيضا: "التأهل للدور الثاني سيكون أمرا مميزا وسنقاتل عليه رغم صعوبة المجموعة لكن كما قلت جميع مجموعات البطولة متساوية".

يؤمن لاعبو سيراليون بحظوظهم في التأهل إلى الدور المقبل رغم صعوبة المجموعة، فهل يحققوا ما عجز عنه الأسطورة كالون ورفاقه؟