تعادل أول منذ 5 سنوات.. يوفنتوس ونابولي يتقاسمان النقاط

الخميس، 06 يناير 2022 - 23:50

كتب : إسلام أحمد

فيدريكيو كييزا - يوفنتوس - نابولي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة الجولة 20 من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي على ملعب يوفي ستيديوم.

سجل هدف نابولي: دريس ميرتينز وسجل هدف يوفنتوس: فيديريكو كييزا.

تعادل هو الأول بين الفريقين في الدوري الإيطالي منذ أبريل 2017.

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ولأول مرة يتعادل يوفنتوس على ميدانه في الدوري الإيطالي منذ التعادل مع ميلان، ومنذ ذلك الحين فاز في 5مباريات وخسر 2 (ساسولو وأتالانتا)

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 35 نقطة ظل بها خامسا في الترتيب، بينما ارتفع رصيد نابولي إلى 40 نقطة في المركز الثالث.

التشكيل

بدأ دانييلي روجاني وماتيس دي ليخت في دفاع يوفنتوس لتعويض غياب الثنائي المخضرم جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

فيما قاد دريس ميرتينز الهداف التاريخي لنابولي هجوم الفريق الجنوبي، ومن خلفه القائد لورينزو إنسيني وماتيو بوليتانو.

وصف المباراة

بدأ يوفنتوس المباراة بقوة بحثا عن الهدف الأول، وكاد أن يتقدم البيانكونيري في الدقيقة الخامسة برأسية ويستون ماكيني لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

في الدقيقة 16 جاء أول تهديد من نابولي عن طريق تسديدة من إنسيني وكرة علت العارضة.

وفي نفس الدقيقة توغل فيديريكو كييزا بمجهود فردي وأطلق تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم.

الدقيقة 23 شهدت أول أهداف اللقاء، كرة طولية إلى إنسيني الذي مهد الكرة إلى الخلف لميرتينز داخل منطقة جزاء يوفنتوس، وأطلق البلجيكي تصويبة أرضية سكنت شباك فوتشينك تشيزيني والهدف الأول لـ نابولي.

هدف هو السادس لميرتينز مع نابولي منذ نوفمبر الماضي.

وفي الدقيقة 38 منع تشيزيني ثاني أهداف الضيوف بالتصدي لتسديدة من مواطنه بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي.

في الشوط الثاني كان إيقاع اللعب أهدأ، وفي الدقيقة 54 سجل كييزا أكثر لاعبي يوفنتوس حيوية هجومية هدف التعادل.

تسديدة من الجناح الأيمن من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام الدفاع وسكنت شباك نابولي معلنة التعادل.

ظل الشوط الثاني هادئا رغم تغييرات يوفنتوس ومشاركة باولو ديبالا، إلا أن أصحاب الأرض لم يستغلوا محاولاتهم لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نابولي يوفنتوس الدوري الإيطالي
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