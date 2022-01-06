بعد الخسارة بثلاثية.. مورينيو: سعيد برفض عرض ميلان

الخميس، 06 يناير 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما × ساليرنتانا

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما عن رفضه لعرض سابق مقدم إليه من نادي ميلان وأعرب عن سعادته بقراره.

وخسر روما أمام ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "عُرض عليّ تولي قيادة ميلان منذ ثلاث سنوات".

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وكشف "فكرت في الأمر لمدة ثلاثة أيام، ولكنني سعيد جدا باتخاذ القرار وعدم قبول العرض".

وأطلق مشجعوا ميلان صافرات استجهان ضد مورينيو في بداية اللقاء، لذلك لا يشعر المدرب البرتغالي بالندم على اختياره.

وأضاف مورينيو "بالنظر إلى ما حدث اليوم، فأنا سعيد بذلك القرار مرتين".

ووقع مورينيو على عقد لمدة ثلاث سنوات مع روما في أبريل الماضي ليعود إلى إيطاليا بعد عشر سنوات من فترته مع إنتر.

واختتم مورينيو تصريحاته "أنا محترف، ولكن لا يزال هناك مساحة للعاطفة، أنا متحمس لروما وسأبذل قصارى جهدي لهذا النادي".

ويحتل روما المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما رفع ميلان رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني.

الدوري الإيطالي مورينيو روما ميلان
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