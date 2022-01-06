مدرب مالي لـ في الجول: لسنا مرشحين للقب أمم إفريقيا.. وسعيد بتطور ديانج مع الأهلي

اعترف محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أن فريقه ليس مرشحا للفوز بلقب أمم إفريقيا.

أليو ديانج النادي : الأهلي مالي

وأبدى ماجاسوبا سعادته بتطور أليو ديانج لاعب وسط المنتخب مع فريق الأهلي المصري.

وقال ماجاسوبا في تصريحات لـ FilGoal.com: "نحن فريق لا يزال شابا في مرحلة البناء، لدينا بعض الخبرات لكن الجزء الأكبر من الفريق شباب".

وتابع "هدفنا مواصلة العمل والتطور للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

وشدد ماجاسوبا "نلعب في مجموعة مختلفة في المستوى وقوية في التنافسية وينتظرنا مباريات كبيرة وصعبة".

ويقع منتخب مالي في المجموعة السادسة بجوار منتخبات تونس وموريتانيا وجامبيا.

وأضاف المدير الفني لفريق مالي "طموحنا كبير بأن نكون منتخب ينافس المنتخبات الأخرى، نجحنا في الوصول للدور النهائي من تصفيات كأس العالم".

وواصل "نعلم أن مهمتنا لن تكون سهلة، لكن سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في أمم إفريقيا ثم محاولة التأهل لكأس العالم".

وكشف ماجاسوبا "لسنا مرشحين للفوز بلقب أمم إفريقيا، هناك منتخبات أخرى تمتلك خبرات وبطولات ولكن سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وبالحديث عن أليو ديانج قال: "هو موهبة كبيرة وسعيد بالتطور الذي وصل إليه مع الأهلي".

وكشف ماجاسوبا "اللعب مع الأهلي مثل اللعب في أوروبا، لأنه يحدث لك تطور جيد وعليه دائما فعل ما يراه أفضل له ومستقبله".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن يتواجد كافة اللاعبين معنا في البطولة وأنا أثق في تعاون أنديتهم معنا".