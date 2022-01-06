7 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماعه الأول

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة المنتخب الجديد برئاسة جمال علام سبعة قرارات عقب اجتماعه الذي عُقد اليوم الخميس.

واجتمع اتحاد الكرة اليوم بعد يوم من فوزه في سباق الانتخابات.

وجاءت القرارات كالتالي:

** تكليف جمال علام برئاسة بعثة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 ومراجعة العقود والمسابقات وبرامج المنتخبات.

** تكليف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى وعرض نتائج المراجعة على مجلس الإدارة.

** تكليف الكابتن حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

** تكليف عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

** اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الاول.

** الغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.

** تجديد الثقة في وليد العطار كمدير تنفيذي للاتحاد.