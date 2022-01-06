أمم إفريقيا - كاب فيردي تكشف إصابة اثنين من اللاعبين بفيروس كورونا خلال فحص المطار

الخميس، 06 يناير 2022 - 22:12

كتب : محمد عبد العظيم

كاب فيردي

كشف اتحاد كاب فيردي لكرة القدم عن إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا خلال الفحص الطبي السريع (رابيد تيست) في مطار الكاميرون.

ووصلت بعثة كاب فيردي إلى الكاميرون استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

وتقع كاب فيردي في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا.

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وأفاد بيان كاب فيردي: "وصلت بعثة الفريق إلى الكاميرون بعد رحلة هادئة استغرقت أربع ساعات".

وتابع البيان "خلال إجراء فحص سريع في مطار ياوندي الدولي تم اكتشاف إصابة اللاعبين جواو باولو فرنانديز ونيناس".

وأضاف "سيبقى الثنائي في المستشفى حتى تظهر النتائج".

وأوضح البيان "أمس الأربعاء بعد إجراء مسحة طبية للاعب كيفن راموس جاءت سلبية".

واختتم اتحاد كاب فيردي "يتدرب المنتخب الوطني مساء اليوم على الملعب الأوليمبي".

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