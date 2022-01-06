مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مهاجم شبيبة القبائل

كشف مصدر من نادي الإسماعيلي عن إتمام الاتفاق مع رضا بن سايح مهاجم فريق شبيبة القبائل.

رضا بن سايح النادي : شبيبة القبائل الإسماعيلي

ويعتبر بن سايح ثالث صفقات الإسماعيلي الهجومية بعد ضم البوليفي أليجانار والجامبي سايكو كونتيه.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "أتممنا الاتفاق على كافة بنود التعاقد مع رضا بن سايح لاعب شبيبة القبائل".

وتابع "من المنتظر أن ينهي اللاعب حسب الاتفاق ارتباطه مع النادي الجزائري".

وكشف المصدر "أرسلنا فاكس للسفارة المصرية في الجزائر من أجل منح اللاعب تأشيرة الدخول للأراضي المصرية".

وأوضح "وعندما يصل بن سايح إلى مصر سيتم توقيع العوقد بشكل رسمي".

واختتم تصريحاته "يسعى النادي إلى إتمام مجموعة من التعاقدات ويأتي في الأولوية تدعيم القدرات الهجومية".

ويلعب رضا بن سايح لصالح صفوف شبيبة القبائل منذ صيف 2019.

وخاض بن سايح 9 مباريات مع شبيبة القبائل في الدوري الجزائري هذا الموسم وسجل هدفين وصنع مثلهما.

كما لعب بن سايح ثلاث مباريات في كأس الكونفدرالية وصنع هدفا واحدا.

وساهم بن سايح بشكل عام في 32 هدفا خلال 90 مباراة خاضهم مع شبيبة القبائل منذ قدومه.

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى بجوار أندية الأهلي وسموحة والجونة والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية من كأس الرابطة يوم الخميس المقبل.