انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (1) (1) نابولي.. تعادل

الخميس، 06 يناير 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف كييزا في تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ونابولي على ملعب يوفي ستيديوم ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 93: رأسية من مويس كين تمر أعلى من العارضة بقليل.

ق 54: جووووول التعاااااااااااااااادل... كييزا يسدد كرة ترتطم بأقدام الدفاع وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تشيزيني يتألق يتصدى لتسديدة مواطنه زيلينسكي

ق 23: جووووول أووووول في اللقاء.. كرة طولية يمهدها إنسيني إلى ميرتينز الذي يسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ق 16: كييزا يتوغل من عمق منطقة منتصف الملعب وسدد كرة صاروخية مرت بجوار القائم,

ق 16: تسديدة من إنسيني تمر أعلى من عارضة تشيزيني

ق 4: ركنية ورأسية من ماكيني تمر بجوار القائم الأيمن لأوسبينا.

بداية اللقاء

نابولي يوفنتوس في إيطاليا الدوري الإيطالي
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