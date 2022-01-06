التشكيل - موراتا يقود يوفنتوس.. وإنسيني وميرتينز في هجوم نابولي

الخميس، 06 يناير 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - لاتسيو × يوفنتوس

تواجد ألفارو موراتا ولورينزو إنسيني في تشكيل يوفنتوس ونابولي على الترتيب رغم الشائعات التي تحوم حول رحيل الثنائي.

موراتا ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، فيما يقترب إنسيني من الرحيل صوب تورنتو الكندي عقب نهاية الموسم مع البارتينوبي.

ويبدأ دانييلي روجاني وماتيس دي ليخت في دفاع يوفنتوس.

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فيما يقود دريس ميرتينز الهداف التاريخي لنابولي هجوم الفريق الجنوبي.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: خوان كوادرادو - ماتيس دي ليخت – دانيلي روجاني – أليكس ساندرو

الوسط: ويستون ماكيني – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي – ألفارو موراتا – فيديريكو كييزا

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني – خوان جيسوس – فوزي غولام

الوسط: ستانسلاف لوبوتكا – دييجو ديمي

أمامهما: ماتيو بوليتانو – بيوتر زيلينسكي – لورينزو إنسيني

الهجوم: دريس ميرتينز

ويحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

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