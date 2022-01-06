شفاء الجزيري من فيروس كورونا ويغادر مع بعثة تونس إلى الكاميرون

الخميس، 06 يناير 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم شفاء سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من فيروس كورونا والتحاقه ببعثة منتخب تونس إلى الكاميرون.

ويستعد منتخب تونس لمنافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم: "سيكون سيف الدين الجزيري حاضرا في رحلة المنتخب إلى الكاميرون رفقة الوفد الرسمي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا".

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وأضاف "حرمت إصابة الجزيري بفيروس كورونا من مشاركته في التدريبات بعد أن تم عزله عن المجموعة طوال الأيام الماضية".

وأوضح بيان الاتحاد التونسي "نظرا لاستحالة توفير طائرة خاصة من الخطوط التونسي يوم السبت 8 يناير إلا في وقت متأخر".

وتابع "وهو ما سيتسبب في وصول المنتخب إلى مقر الإقامة فجر يوم الأحد باعتبار المسافة والتوقيت الفاصل بين مطار دوالا ومدينة ليمبي والتي تستدعي تأمينا خاصا".

وكشف البيان "تقرر بالتنسيق بين اتحاد الكرة والخطوط التونسية أن يسافر المنتخب غدا الجمعة في الواحدة ظهرا إلى الكاميرون في طائرة خاصة من مطار تونس قرطاج".

واختتم البيان "أجرى الفريق أخر حصة تدريبية في تونس واستغلها الجهاز الفني لإجراء لقاء بين اللاعبين بعد تعزيز صفوف المنتخب بعناصر من المنتخب الأولمبي".

أمم إفريقيا تونس سيف الجزيري فيروس كورونا
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