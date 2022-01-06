انتخابات الاتحاد السكندري – محمد مصيلحي يفوز بالتزكية

فاز محمد مصيلحي برئاسة الاتحاد السكندري بالتزكية لثاني مرة على التوالي بعدما لم يترشح أي منافس ضده.

ومن المقرر عقد الانتخابات في الـ25 من شهر فبراير المقبل لكن مصيلحي حسم مقعد الرئاسة لصالحه.

وعلى منصب النائب تقدم أحمد عبد المجيد عضو المجلس الحالي والذي يخوض الانتخابات ضمن قائمة محمد مصيلحى في مواجهة شريف الحلو أمين الصندوق الأسبق وذلك بعد اعتذار هشام حسن نائب الرئيس الحالي عن عدم ترشحه.

وفى العضوية تقدم لها خمسة مرشحين منهم ثلاثة من المجلس الحالي هم إسماعيل محمد وإبراهيم شعبان وحازم الرجال بينما ضم عليهم مصيلحي وجهين جديدين ليخوضا الانتخابات ضمن قائمته وهما محمد خميس ومحمد أحمد سلام.

كما تقدم الخماسي عز حسين نائب رئيس النادي وأسامة البدرشيني وشريف منصور ونجلاء الزناتي وحازم فتح الله.

وفى العضوية تحت السن فاز محمد البحيري عضو المجلس السابق ومحمود القاضي عضو المجلس الحالي بالتزكية.