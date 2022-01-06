الكومي: نسعى لضم 5 صفقات جديدة لـ الإسماعيلي.. وتجديد تعاقد مروان الصحراوي

قال يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إن ناديه يسعى لإتمام خمس صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وضم الإسماعيلي صفقتين حتى الآن هما البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه القادم من السكة الحديد.

وقال الكومي: نريد إبرام صفقات تليق بقيمة الإسماعيلي".

وواصل في تصريحاته للصحفيين اليوم الخميس "الصفقات ستكون أغلبها في الجانب الهجومي سواء مهاجم صريح أو جناح لزيادة الفاعلية الهجومية".

وأضاف "نسعى كذلك لتجديد تعاقد المدافع التونسي مروان الصحراوي بناء على رغبة الجهاز الفني".

وينتهي تعاقد الصحراوي بعد عامين بعدما انضم للفريق في عام 2020 بعقد لأربع سنوات.

وطالب الكومي الجماهير بالصبر على الفريق وعدم التعجل في ظل عملية بناء فريق قوي.