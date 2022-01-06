ثالث إصابات بعثة تونس.. إيجابية مسحة حنبعل المجبري بـ فيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصابة حنبعل المجبري بفيروس كورونا.

حنبعل المجبري النادي : مانشستر يونايتد تونس

وبات لاعب مانشستر يونايتد ثالث اللاعبين التونسيين إصابة بفيروس كورونا قبل الوصول إلى الكاميرون استعدادا لأمم إفريقيا.

وأصيب كل من يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري بفيروس كورونا.

ويواصل منتخب تونس تدريباته استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ستبدأ في الكاميرون يوم 9 يناير.

ويخضع الثلاثي لعزل صحي بعيدا عن باقي لاعبي البعثة وفي انتظار تحول مسحتهم الطبية إلى سلبية.

وسيظل الثلاثي في الحجر الصحي لحين تحول نتيجتهم إلى سلبية ليعودوا مرة أخرى إلى منتخب تونس في كأس الأمم.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من جامبيا، ومالي، وموريتانيا.