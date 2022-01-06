الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 14

الخميس، 06 يناير 2022 - 18:45

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

يتقاسم 3 لاعبين صدارة الهدافين في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية خلال منافسات الجولة 14، برصيد 6 أهداف لكل منهم.

يتكون الثلاثي من جابر سالم مهاجم المصري بالسلوم، وحسام باولو مهاجم بايونيرز، ومحمد حمبوزو مهاجم الأوليمبي.

في المركز الثاني يتشارك كل من طه إبراهيم لاعب الأوليمبي وكريم أشرف لاعب بلدية المحلة بـ5 أهداف لكل منهما.

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وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

الدرجة الثانية - مجموعة بحري الدرجة الثانية
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