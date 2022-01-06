لاعب سيراليون لـ في الجول: لا نريد الاكتفاء بشرف التأهل لأمم إفريقيا.. وأمنيتي لم تتحقق

الخميس، 06 يناير 2022 - 18:41

كتب : محمد عبد العظيم

كوامي كوي - سيراليون

قال كوامي كوي لاعب منتخب سيراليون وفيكينجور ريكيافيك الأيسلندي إنه لا يريد الاكتفاء بشرف التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021 فقط بل يرغب في التأهل من دور المجموعات.

وتأهل منتخب سيراليون لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 1996.

ويلعب منتخب سيراليون في المجموعة الخامسة بجوار الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

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وتحدث كوامي كوي لـFilGoal.com قائلا: "أنه إنجاز كبير وتاريخي بالعودة للظهور في كأس أمم إفريقيا بعد 25 عاما من الغياب، هي لحظة الجميع ينتظرها منذ سنوات وحدثت أخيرا، أشعر بفخر كبير بأن أكون جزء من الفريق الذي يمثل سيراليون في البطولة".

وواصل "بطولات مثل كأس أمم إفريقيا ترفع من طموحاتك وخبراتك، ألعب لسيراليون منذ سنوات طويلة ودائما كنا نفشل في التأهل للبطولة ولكن طموحنا ونظرتنا لكرة القدم اختلفت بعد التأهل، نطمح للتأهل اولا من المجموعة ثم نرى ما سيحدث".

وأضاف "مجموعتنا صعبة مثل أي مجموعة، نحن نعرف جميع منافسينا بشكل جيد، علينا فقط أن نستعد جيدا لا يمكن أن تذهب لهذه البطولة بهدف المشاركة فقط وأن تتباهى بالتأهل".

وشدد "التأهل إنجاز نعم لكن هناك أشياء لم نحققها، علينا أن نظهر للعالم أن سيراليون تمتلك مواهب كبيرة".

وأكمل كوامي كوي "التأهل للدور الثاني سيكون أمرا مميزا وسنقاتل عليه رغم صعوبة المجموعة لكن كما قلت جميع مجموعات البطولة متساوية".

وكشف كوامي كوي عن أمنية لم تتحقق بالنسبة له قبل انطلاق البطولة قائلا: "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين واضيف علينا بعض اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى مثل ستيف كولكر وهو إضافة كبيرة لنا لأنه يتمتع بخبرات كثيرة ومستواه رائع، كنت أتمنى تواجد الأخوين تريفور وناثانيل شالوباه معنا في البطولة لكن علينا احترام قرارهم ونتمنى أن يمثلوا سيراليون في المستقبل".

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