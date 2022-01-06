سكاي: ثلاثة أندية إيطالية ترغب في ضم أوريجي

أبدت ثلاثة أندية إيطالية اهتمامها بضم ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ديفوك أوريجي النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي تعاقد أوريجي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أنه حدث تواصل بالفعل بين ثلاثة أندية إيطالية وممثلي أوريجي من أجل ضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن أوريجي يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأوضح التقرير أن أوريجي قد ينتظر حتى الصيف من أجل تقييم العروض المقدمة إليه والرحيل مجانا.

ويتوقع تقرير شبكة سكاي أن أوريجي إذا رحل عن ليفربول هذا الشهر فسيتم بيعه بأقل من 10 ملايين جنيه استرليني.

ويمتلك أوريجي بندا في تعاقده يسمح بتمديد تعاقده مع ليفربول لمدة عام آخر بناء على عدد المباريات التي بدأها في الدوري الإنجليزي.

ولم يبدأ أوريجي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى الآن.