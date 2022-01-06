التشكيل - جيرو يقود هجوم ميلان.. وزانيولو وإبراهام يقودان روما

الخميس، 06 يناير 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

أوليفيه جيرو - ميلان ضد بورتو

يقود أولييفيه جيرو هجوم ميلان، فيما يبدأ نيكولو زانيولو رفقة تامي إبراهام في هجوم روما بمواجهة الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وأعلن ميلان أمس إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، دون تحديد أسماء ليغيب أليسيو رومانيولي وفيكايو توموري عن دفاع الفريق.

ويغيب أيضا دافيدي كالابريا وصامويل كاستييخو وتشيبريان تاتاروشانو بسبب الإصابة بكورونا أيضا.

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غيابات تضاف للثلاثي فرانك كيسي وفودي بالو توريه وإسماعيل بن ناصر الذين يشاركون في كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخباتهم.

في المقابل يعاني روما من غياب بورخا مايورال ودانييل فوزاتو بسبب الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى أمادو دياوروا وإبراما داربوي للمشاركة في كأس الأمم أيضا.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – بيير كالولو – ماتيا جابيا – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – رادي كرونيتش

أمامهما: جونيور ميسياس – براهيم دياز – أليكسيس ساليميكيرس

الهجوم: أوليفييه جيرو

تشكيل روما:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جانليوكا مانشيني – كريس سمولينج – روجر إبيانيز

الوسط: ريك كارسدروب – هنريك ميختاريان – جوردان فيرتو – لورينزو بيلجريني – ماتياس فينا

الهجوم: نيكولو زانيولو – تامي إبراهام

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 42 نقطة، فيما يحتل روما المركز السادس برصيد 32 نقطة.

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