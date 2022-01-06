الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ14

يحتل حرس الحدود صدارة مجموعة بحري في الدرجة الثانية رغم لعبه لمباراة أقل، حيث سيلعب ضد دكرنس يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.

يأتي ذلك بفارق الأهداف عن الأوليمبي، الذي تغلب على أبو قير للأسمدة، فيما يأتي دكرنس في المركز الثالث بـ26 نقطة، انتظار لنتيجة مباراته مع الحدود، والتي يمكنها أن تمنحه الصدارة إذا فاز.

وسيشهد يوم السبت مباراتين: دكرنس مع حرس الحدود – بايونيرز مع كفر الشيخ

فيما تأجلت مباراة الرجاء مع صيد المحلة لتقام بين الدورين.

وإليكم نتائج مباريات الجولة:

🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة بحري) pic.twitter.com/3woG6yGXmB — FilGoal (@FilGoal) January 6, 2022

وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة بحري: