خبر في الجول – تفاصيل اجتماع فيفا وكاف في الكاميرون.. و48 ساعة حاسمة بسبب كأس العالم للأندية

الخميس، 06 يناير 2022 - 18:23

كتب : أحمد الخولي

كأس العالم للأندية

يُعقد غدا الجمعة في الكاميرون اجتماعا بين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي لنظيره الإفريقي "كاف".

وسيشهد الاجتماع حضور هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاجتماع سيشهد محاولة البحث عن حل لتضارب موعد كأس العالم للأندية مع بطولة كأس أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
لاعب غانا السابق لـ في الجول: توقعاتي للمربع الذهبي لأمم إفريقيا.. وردي على الدول الأوروبية غينيا تعلن إصابة لاعب ومدرب بفيروس كورونا فيفا يعلن أسماء المدربين المرشحين لجائزة "ذا بيست"

وحال الاتفاق على تأجيل البطولة سيتم مناقشة الموعد الجديد المزمع لانطلاق البطولة التي ستقام في الإمارات خلال 48 ساعة.

وتنطلق أمم إفريقيا في التاسع من شهر يناير الجاري، فيما تبدأ كأس العالم للأندية منافساتها في الثالث من فبراير المقبل.

بيد أن التضارب في المواعيد يأتي من خوض الأهلي مباراته الأولى ضد مونتيري المكسيكي يوم 6 فبراير وهو ما يأتي في نفس يوم إقامة نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفي سياق آخر من المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة التصريحات التي أطلقها رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو والتي هاجم فيها فيفا لمطالبتهم بتأجيل انطلاق أمم إفريقيا.

وقد يخضع الأسطورة الكاميرونية لجلسة استماع من قبل فيفا لتوضيح موقفه.

كأس العالم للأندية الأهلي فيفا كاف صامويل إيتو
نرشح لكم
مصدر من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية يوضح لـ في الجول تطورات موعد إقامة البطولة طرح تذاكر كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية عامر حسين: حل أزمة التعارض؟ والله ما أعرف.. واتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس الموسم الماضي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 14 15 دقيقة | الدرجة الثانية
لاعب سيراليون لـ في الجول: لا نريد الاكتفاء بشرف التأهل لأمم إفريقيا.. وأمنيتي لم تتحقق 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سكاي: ثلاثة أندية إيطالية ترغب في ضم أوريجي 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل - جيرو يقود هجوم ميلان.. وزانيولو وإبراهام يقودان روما 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الـ14 33 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – تفاصيل اجتماع فيفا وكاف في الكاميرون.. و48 ساعة حاسمة بسبب كأس العالم للأندية 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
2 من سان جيرمان وثلاثي مارسيليا في تشكيل منتصف الموسم بـ الدوري الفرنسي 58 دقيقة | الدوري الفرنسي
لاعب غانا السابق لـ في الجول: توقعاتي للمربع الذهبي لأمم إفريقيا.. وردي على الدول الأوروبية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني