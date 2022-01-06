خبر في الجول – تفاصيل اجتماع فيفا وكاف في الكاميرون.. و48 ساعة حاسمة بسبب كأس العالم للأندية

يُعقد غدا الجمعة في الكاميرون اجتماعا بين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي لنظيره الإفريقي "كاف".

وسيشهد الاجتماع حضور هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاجتماع سيشهد محاولة البحث عن حل لتضارب موعد كأس العالم للأندية مع بطولة كأس أمم إفريقيا.

وحال الاتفاق على تأجيل البطولة سيتم مناقشة الموعد الجديد المزمع لانطلاق البطولة التي ستقام في الإمارات خلال 48 ساعة.

وتنطلق أمم إفريقيا في التاسع من شهر يناير الجاري، فيما تبدأ كأس العالم للأندية منافساتها في الثالث من فبراير المقبل.

بيد أن التضارب في المواعيد يأتي من خوض الأهلي مباراته الأولى ضد مونتيري المكسيكي يوم 6 فبراير وهو ما يأتي في نفس يوم إقامة نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفي سياق آخر من المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة التصريحات التي أطلقها رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو والتي هاجم فيها فيفا لمطالبتهم بتأجيل انطلاق أمم إفريقيا.

وقد يخضع الأسطورة الكاميرونية لجلسة استماع من قبل فيفا لتوضيح موقفه.