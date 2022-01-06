لاعب غانا السابق لـ في الجول: توقعاتي للمربع الذهبي لأمم إفريقيا.. وردي على الدول الأوروبية

يرى صامويل جونسون لاعب غانا السابق أن فيفا فقط من يملك سلطة تأجيل أي بطولة وليس للدول الأوروبية علاقة أو حق أن تطالب بتأجيل كأس الأمم الإفريقية.

وتقام منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقال جونسون لاعب غانا السابق لـ FilGoal.com: "الجميع يأتون إلى أمم إفريقيا من أجل بذل قصارى جهدهم".

وشدد "يجب مراقبة بروتوكولات فيروس كورونا لأن الفيروس لا يزال معنا، أتمنى أن يبقى الجميع بأمان في الكاميرون".

وعن تقارير تأجيل البطولة قبل حسم إقامتها أوضح "فيفا هو الوحيد الذي يملك سلطة تأجيل أي بطولة، لذلك لا يمكن لأي دولة أوروبية أن تطالب بتأجيل كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "أتوقع أن تكون أمم إفريقيا 2022 رائعة ونتطلع لرؤية مباريات جيدة، وأن نرى أفضل كرة قدم إفريقية على الإطلاق".

وعن توقعاته لمنتخب غانا كشف "لا يمكنني معرفة ما إذا كان سيفووزن باللقب أم لا خلال الوقت الحالي، ولكن لدي ثقة فيهم أنهم سيفوزون وأدعمهم كثيرا".

وتابع "من المؤلم جدا الوصول إلى المرحلة النهائية وعدم الفوز بل هو جزء من المباراة".

وواصل "فقط عليك أن تستمر في المحاولة وسوف تحضر الكأس إلى المنزل في يوم من الأيام".

وبالحديث عن توقعاته للمربع الذهبي قال جونسون: "سأحب أن أرى غانا أو الكاميرون أو مصر أو الجزائر في المربع الذهبي للبطولة".

واختتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لجميع البلدان ولكن أمنيتي التوفيق لغانا واتطلع أن تعود الكأس إلى الوطن.

ولعب جونسون لعدة أندية تركية أبرزها فناربخشه، كما خاض تجربة في الدوري البلجيكي رفقة أندرلخت، وخاض 45 مباراة دولية مع منتخب غانا.