الدرجة الثانية – فوز الأوليمبي والمنصورة والمجد وتعادل المصري بالسلوم في مجموعة بحري

أقيمت اليوم 5 مباريات في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.

شهدت المباريات فوز الأوليمبي على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل أحمد عيد هدفي الأوليمبي وسجل شريف أشرف هدف أبو قير للأسمدة، ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 28 نقطة.

أيضا انتصر بلدية المحلة على دمنهور بهدف دون رد، سجله رجب العربي، ليرفع رصيد البلدية إلى 24 نقطة في المركز الخامس.

وفاز المنصورة خارج ملعبه على الزرقا بهدفين دون مقابل، سجلهما محمود عفروتو ومحمود عوكل في مرماه، ليرتفع رصيد المنصورة إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

وانتصر المجد على الحمام بهدف دون رد سجله محمد عصام، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.

على الناحية الأخرى تعادل المصري بالسلوم مع سبورتينج بهدف لكل فريق، حيث سجل جابر سالم للمصري بالسلوم من ركلة جزاء، وتعادل رزق عبد الحليم لسبورتينج من ركلة جزاء.

وسيشهد يوم السبت مباراتين: دكرنس مع حرس الحدود – بايونيرز مع كفر الشيخ

فيما تأجلت مباراة الرجاء مع صيد المحلة لتقام بين الدورين.