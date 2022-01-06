إلغاء تدريب المنتخب مع الكونغو.. وتحديد موعد السفر النهائي

قرر كارلوس كيروش إلغاء الحصة التدريبية كان يفترض إقامتها رفقة منتخب الكونغو الديموقراطية.

وكان يفترض أن يخوض منتخب مصر مرانا مشتركا رفقة منتخب الكونغو اليوم الخميس، قبل أن يقرر كيروش إلغاء المران.

من جهة أخرى، أعلن كيروش استمرار غلق تدريبات المنتخب كإجراء احترازي خوفا من أي إصابة بفيروس كورونا.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه المعتاد في الحادية عشر صباح اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية.

تابع المران من مقصورة الاستاد، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب الرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، ودينا الرفاعي، كما حضر أيضا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وعقد جمال علام رئيس الاتحاد والأعضاء اجتماعا مع كارلوس كيروش بعد المران تأكيدًا على دعم المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى صباح اليوم مسحة طبية جديدة استعدادًا للسفر، فيما تقرر بشكل نهائي أن يكون التوجه إلى الكاميرون في الحادية عشر صباح بعد غد السبت 8 يناير لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفني مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التي حصل عليها اتحاد الكرة من كاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافي.