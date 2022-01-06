مران الأهلي – تشديد الإجراءات الاحترازية.. وراحة غدا قبل العودة يوم السبت

الخميس، 06 يناير 2022 - 14:20

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أجرى لاعبو النادي الأهلي مران اليوم على ملعب التتش، بداية من تدريبات في صالة الألعاب الرياضية قبل استكمال البرنامج التدريبي على أرض الملعب.

جاء ذلك في غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، كما غاب عن صفوف الأهلي المدافع محمود متولي، المتواجد حاليا في قطر للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراسة المرمى تدريبات منفردة.

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ويعود بيتسو موسيماني مدرب الفريق إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الغد -الجمعة- استعدادا للمرحلة المقبلة التي تضم كأس الرابطة ثم كأس العالم للأندية في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

ويقود موسيماني وجهازه المعاون مران الفريق بعد اكتمال صفوفه يوم السبت المقبل، بمشاركة اللاعبين الذين حصلوا على راحة لمدة 12 يوما للتخلص من حالة الإجهاد التي تعرضوا لها.

وتقرر حصول لاعبو الفريق الذين شاركوا في التدريبات بدءا من 4 يناير على راحة غدا -الجمعة- على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي إن الإجراءات الاحترازية للاعبي الفريق تم تشديدها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث ستشهد المرحلة الحالية إجراء مسحات طبية لبعض اللاعبين للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

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