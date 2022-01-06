الأهلي يكشف عن موعد وصول موسيماني وجهازه المعاون

الخميس، 06 يناير 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن موعد وصول بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي، وجهازه المعاون إلى القاهرة.

وحسب موقع الأهلي، فإن موسيماني يصل القاهرة صباح غد الجمعة رفقة جهازه الفني.

وسيتولى موسيماني قيادة مران الفريق بداية من مساء السبت المقبل، استعدادا لعودة النشاط الكرويمن خلال بطولة كأس رابطة الدوري المصري.

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كان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة لمدة 12 يوما استغلال للتوقف بسبب بطولة أمم إفريقيا.

ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما يغيب عن تدريبات الأهلي محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر للعلاج من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في بطولة كأس رابطة الدوري يوم 13 يناير بمواجهة الجونة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة.

كأس الرابطة الأهلي بيتسو موسيماني
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