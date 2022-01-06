لاعب سيراليون لـ في الجول: فخور بتمثيل بلدي بعد اللعب لـ هولندا.. أحلم بتسجيل أول أهدافي

الخميس، 06 يناير 2022 - 13:34

كتب : محمد عبد العظيم

عيسى كالون لاعب فريق كامبور الهولندي ومنتخب سيراليون

أبدى عيسى كالون لاعب منتخب سيراليون بفخره للعب بقميص منتخب سيراليون بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على ذلك.

وقال عيسى كالون في تصريحات لـFilGoal.com: "سعيد بالتواجد مع منتخب سيراليون. أحلم بالمشاركة الأولى مع المنتخب وذلك بعدما وافق الاتحاد الدولي على تمثيلي لسيراليون".

وأوضح "لعبت لكل الفئات السنية لمنتخب هولندا والآن أشعر بفخر كبير بتمثيل سيراليون. كل لاعب يحلم بالمشاركة والدفاع عن ألوان المنتخب في كأس أمم إفريقيا وهو شرف كبير لنا".

أخبار متعلقة
مدرب سيراليون لـ في الجول: هذا سبب رفض نجم تشيلسي اللعب في أمم إفريقيا.. ونحاول الهروب من أزمة قوائم أمم إفريقيا – لاعب بلا ناد.. وكي كامارا يتواجد مع سيراليون لاعب سيراليون لـ في الجول: صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وعلينا الاستمتاع بما لم يحدث من ربع قرن لاعب سيراليون لـ في الجول: بعض الأوروبيين لا يحترمون كرة القدم الإفريقية.. وصلاح وضعنا في مكانة مختلفة

كالون أتبع "سنلعب من أجل إسعاد الشعب السيراليوني ولنجعل وطننا يشعر بفخر بنا. جاء الوقت لوضع سيراليون على خريطة كرة القدم في إفريقيا".

واستمر "أتمنى تسجيل أول أهدافي بقميص المنتخب في هذه البطولة، إنه حلم يراودني كل ليلة، سأقدم كل ما بوسعي لمساعدة فريقي لتقديم أفضل نتائج".

لاعب سيراليون أكمل "هي خطوة كبيرة أن تمثل بلدك خاصة أن عائلتي تشعر بفخر وسعادة بذلك، قضيت أوقات جيدة مع منتخبات هولندا للشباب، أشكر المدرب جون كيستر لمساعدتي كثيرا للانضمام للمنتخب الوطني، وساعد الكثير من اللاعبين".

وأتم "مجموعتنا قوية وكل شيء وارد، سنبذل كل ما لدينا وسنكون في قمة مستوانا للتأهل للدور الثاني. طموحنا كبير ولن نذهب هناك لمجرد التمثيل المشرف، نحن قادمون لإثبات قدراتنا وتحقيق المفاجأة".

وتتواجد سيراليون في المجموعة الخامسة رفقة الجزائر، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية في البطولة.

كأس أمم إفريقيا عيسى كالون سيراليون
نرشح لكم
إلغاء تدريب المنتخب مع الكونغو واستمرار غلق المران.. وتحديد موعد السفر النهائي ركلة الترجيح التي غيرت مسيرة أبو تريكة أمم إفريقيا - باتريس نوفو لـ في الجول: كل محترفي الجابون معنا.. من الجيد إقامة البطولة في الكاميرون إصابة أوباميانج بفيروس كورونا مع منتخب الجابون
أخر الأخبار
إلغاء تدريب المنتخب مع الكونغو واستمرار غلق المران.. وتحديد موعد السفر النهائي 9 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة جوارديولا بفيروس كورونا.. 21 حالة في صفوف مانشستر سيتي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تشديد الإجراءات الاحترازية.. وراحة غدا قبل العودة يوم السبت 31 دقيقة | مصر
الأهلي يكشف عن موعد وصول موسيماني وجهازه المعاون 41 دقيقة | مصر
ركلة الترجيح التي غيرت مسيرة أبو تريكة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لاعب سيراليون لـ في الجول: فخور بتمثيل بلدي بعد اللعب لـ هولندا.. أحلم بتسجيل أول أهدافي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - باتريس نوفو لـ في الجول: كل محترفي الجابون معنا.. من الجيد إقامة البطولة في الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة أوباميانج بفيروس كورونا مع منتخب الجابون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني