أمم إفريقيا - باتريس نوفو لـ في الجول: كل محترفي الجابون معنا.. من الجيد إقامة البطولة في الكاميرون

الخميس، 06 يناير 2022 - 13:07

كتب : محمد عبد العظيم

مصر الجابون تصفيات كأس العالم

أبدى باتريس نوفو مدرب منتخب الجابون سعادته بإقامة بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير 2022 وحتى 6 فبراير، مع احتفاظها بمسماها لعام 2021.

وقال باتريس نوفو في تصريحات لـFilGoal.com: "أمر جيد إقامة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، سنبذل قصارى جهدنا في البطولة للوصول لأبعد مدى".

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وأضاف "البطولة كعادتها تكون صعبة، لدينا منتخب شاب وطموح وسنحاول تعويض الجماهير الجابونية خيبة الأمل في تصفيات كأس العالم".

نوفو أتبع "نلعب في مجموعة صعبة، المغرب وغانا من المرشحين للفوز باللقب وهو أمر يصعب من مهمتنا بالطبع وأيضا منتخب جزر القمر الذي فاجئ الجميع خلال السنوات الماضية بتطوره، لدينا أهداف عديدة من البطولة لكن تركيزنا سيكون أولا تخطي دور المجموعات"

وأتم "جميع اللاعبين المحترفين سيكونوا متواجدين معنا بدون مشاكل وأكدوا لنا هذا، وأشكر الاتحاد الجابوني على دعمه الدائم لنا".

وتتواجد الجابون في المجموعة الثالثة رفقة المغرب، وجُزر القُمر، وغانا في البطولة.

كأس أمم إفريقيا الجابون
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