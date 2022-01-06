إصابة أوباميانج بفيروس كورونا مع منتخب الجابون

الخميس، 06 يناير 2022 - 13:04

كتب : محمد عبد العظيم

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

أصيب بيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال ومنتخب الجابون بفيروس كورونا، رفقة زميله ماريو ليمينا لاعب وسط نيس الفرنسي.

وقال بابلو نجوما المتحدث باسم اتحاد الكرة الجابوني في تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com: "بعد وصول الفريق إلى الكاميرون خضعت البعثة إلى فحص سريع خلال إنهاء الإجراءات".

وأضاف "كان ذلك قبل عمل مسحة الـ PCR، وتبين إصابة بيير إيميريك أوباميانج وماريو ليمينا والمدرب المساعد بفيروس كورونا".

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وأوضح "ستخضع البعثة بعد قليل لمسحة PCR للتأكد من سلامة بقية أفرادها".

ويلعب منتخب الجابون ضمن المجموعة الثالثة مع المغرب وغانا وجزر القمر.

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